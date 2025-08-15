La buscaban en CDMX y apareció en Sonora: Localizan con vida a la señora Leticia Bety

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Leticia Bety Ramírez Ramírez, una mujer de 68 años de edad que había sido reportada como desaparecida desde hace 1 semana en la Ciudad de México, fue encontrada con vida en Hermosillo, Sonora. La noticia fue confirmada por su hija, Flor Ramírez, a medios de comunicación, trayendo alivio a su familia. La localización de la señora fue posible gracias a que pidió ayuda y a la colaboración de terceras personas.

Según relató Flor, su madre se acercó a una empleada en la terminal de autobuses de Hermosillo solicitando apoyo para poder contactar a su hija. Una vez que Flor recibió la llamada, actuó rápidamente, informando a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora. Agentes de dicha comisión tomaron conocimiento de lo sucedido y acudieron a la terminal para poner bajo resguardo a la adulta mayor y trasladarla a sus instalaciones.

Leticia Bety Ramírez Ramírez había sido vista por última vez el viernes 8 de agosto de 2025. Su desaparición ocurrió en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, tras salir de su domicilio. Fue su esposo quien, al regresar del trabajo, notó que no estaba en casa, lo que llevó a la familia a reportar la situación. La Fiscalía de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

La familia compartió que la señora Ramírez se encuentra bajo tratamiento médico por esquizofrenia. Su hija Flor mencionó que, previo a su extravío, su madre había dejado de tomar sus medicamentos prescritos por algunos días, y al momento de su partida, no llevaba consigo su tratamiento. Durante una visita la mañana del 8 de agosto, Flor conversó con su madre y no hubo indicios de que ella tuviera planes de salir de casa o de viajar.

Horas más tarde, alrededor de las 16:49 horas (centro), Flor intentó contactar a su madre telefónicamente, dado que la señora Ramírez no posee un teléfono celular, solo para enterarse por su padre que ella ya no se encontraba en el domicilio. Leticia Bety recibió apoyo y atención médica en Hermosillo. Su hija expresó su gratitud con el personal que le brinda asistencia en un albergue de Hermosillo.

Está bien, la están apoyando personal médico, la están revisando, están revisando qué medicamentos toma y han sido muy atentos," comentó Flor.

Fuente: Tribuna