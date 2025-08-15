Macabro hallazgo en Ciudad Obregón: Localizan cadáver en fosa clandestina de la Nueva Palmira

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este viernes 15 de agosto de nueva cuenta se activó el llamado Código Rojo en Ciudad Obregón, debido a que se reportó el hallazgo de un cadáver sepultado clandestinamente. El llamado de emergencia en esta ocasión fue en la colonia Nueva Palmira, al sur de la ciudad, donde integrantes de Guerreras Buscadoras Cajeme AC se encontraban realizando trabajos de rastreo.

Fue este mismo colectivo el encargado de informar que habían obtenido resultados positivos esta mañana. Alrededor de las 10:00 horas, las buscadoras usaron su cuenta oficial de Facebook para reportar el macabro hallazgo en el patio trasero de un domicilio ubicado en la cerrada del Ensueño. El grupo de búsqueda informó que acudieron al sitio porque les llegó una llamada anónima que les alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el sitio.

Tras varias horas de trabajo en el lugar, las Guerreras Buscadoras confirmaron un positivo, por lo que procedieron a realizar trabajos de excavación en el traspatio de la casa abandonada. Mientras excababan, localizaron un par de sandalias. Sobre las características del cuerpo, aún no se ha establecido si se trata de un hombre o una mujer, sin embargo, mencionaron que tendría el cabello largo.

Localizan osamenta en vivienda de Ciudad Obregón

La titular de Guerreras Buscadoras Cajeme AC también señaló que el cuerpo tendría bastante tiempo sepultado ahí, pues se trataría de una osamenta. Tras confirmar el positivo, se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Semefo; mientras que las investigaciones correrán por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Antes de cerrar su transmisión en vivo, las madres buscadoras mencionaron que este día continuarían realizando trabajos de rastreo en la zona sur de Ciudad Obregón. Además indicaron que en lo que va de este 2025, han logrado recuperar 76 cuerpos en distintos puntos del municipio de Cajeme, lo que lo convirtió en el año con más hallazgos positivos, pues en 2024 apenas encontraron 56 'tesoros'.

Fuente: Tribuna del Yaqui