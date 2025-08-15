A metros del Palacio Municipal: Asesinan a dos en fuerte ataque en centro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ni la torrencial lluvia de esta tarde en Ciudad Obregón logró que la violencia se detuviera, pues una agresión armada a metros de Palacio Municipal, en pleno centro, dejó como saldo dos personas sin vida; estas quedaron arriba de un vehículo de color blanco. Los hechos tuvieron lugar por la calle Sinaloa entre Allende y Náinari, donde el automóvil iba circulando cuando fue atacado.

De acuerdo a una versión extraoficial de los hechos, el vehículo se encontraba en circulación cuando hombres armados, no identificados, lo atacaron con armas de alto poder, matando a los dos ocupantes y haciendo que se saliera de la calle y terminara en la acera peatonal. Hasta la publicación de esta nota no se dio a conocer el sexo de las víctimas ni otro dato particular más; solo se presume que son dos, con lo que ya sumarían 29 víctimas mortales en Cajeme durante el mes de agosto.

Tras los hechos, al sitio llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja y procedieron a revisar a las víctimas (las cuales quedaron arriba del automóvil) pero poco pudieron hacer, pues ya no contaban con signos vitales, por lo que tuvieron que retirarse del sitio. Tras esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) procedió a intervenir en el área junto con el Servicio Médico Forense (Semefo) para comenzar con la recolección de evidencia que permitirá seguir con las investigaciones pertinentes. Por el fuerte ataque armado, la circulación de la calle Sinaloa tuvo que ser cerrada para proceder con la toma de evidencia.

Los hechos sucedieron en el centro de Ciudad Obregón

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Guardia Nacional (GN), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y, obviamente, las autoridades de la FGJES. Cabe señalar que sobre los presuntos responsables de estos hechos no se sabe nada, por lo que se espera que sea pronto cuando las autoridades den a conocer más datos.

Tercer hecho violento del día

Este es el tercer hecho violento del día, pues el primer ataque ocurrió a las 6:30 horas de la mañana en la colonia Maximiliano R. López y el segundo hecho se dio cuando en la colonia Nueva Palmira se encontraron con un cadáver en el patio trasero de una vivienda. Como se mencionó, con esto sumaría la víctima mortal número 29 en los primeros 15 días del mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui