Muere motociclista tras accidente en carretera Monterrey–Colombia; responsable huyó

Comparta este artículo

Escobedo, Nuevo León.- La mañana de este viernes 15 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones de seguridad y emergencias del Gobierno de Nuevo León (NL) implementaron un operativo sobre la carretera Monterrey-Colombia, en el municipio de Escobedo, luego de que se reportara un fuerte accidente vial. Este siniestro dejó un hombre sin vida: era un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el percance se registró la mañana de este viernes 15 de agosto, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, a la altura de la autopista Periférico, cuando un vehículo impactó en el costado derecho de la motocicleta; esto provocó que su conductor saliera proyectado varios metros. El responsable del choque se dio a la fuga, mientras que la víctima quedó tirada en la calle.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes. Foto: Facebook

Versiones preliminares señalaron que el motociclista circulaba con dirección al norte sobre la carretera a Colombia, cuando fue alcanzado y golpeado por un vehículo de carga a la altura del mofle. Se presume que el presunto responsable transitaba por una brecha paralela al Periférico y, al intentar incorporarse hacia el sur, invadió los carriles de la vía principal, ocasionando el impacto. De inmediato se activó el Código Rojo.

Al lugar se movilizaron elementos de la Cruz Roja Metropolitana, personal estatal y equipos de Búsqueda y Rescate, quienes confirmaron el fallecimiento del motociclista. La persona fallecida fue identificada en el lugar como Ricardo, de aproximadamente 60 años de edad, quien trabajaba como soldador en un taller cercano. Entre sus pertenencias, se localizó una mochila negra con diversas herramientas y objetos personales.

Según testigos, el hombre se dirigía a su lugar de trabajo, ubicado a poco más de dos kilómetros del sitio del accidente. La zona fue asegurada por agentes de la Policía Proxpol de Escobedo. Más tarde, el sitio fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGE-NL), quienes se encargaron de 'levantar' el cuerpo y llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna