Muerte a domicilio: Asesinan a sangre fría a hombre en la Machi López en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde temprana hora las armas de fuego se hicieron oír en Ciudad Obregón, otro día más en una de las cinco urbes a nivel México donde sus habitantes consideran que es peligroso vivir. En esta ocasión se trató de un asesinato a sangre fría en la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como Machi López; este viernes 15 de agosto la muerte le llegó a domicilio a un sujeto.

Los hechos sucedieron a las 6:50 horas en la colonia Maximiliano R. López, entre las calles Lirios, entre Amapolas y Magnolias, cuando sujetos armados llegaron hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos y accionaron sus armas. Según la versión extraoficial de los hechos, la víctima estaba fuera de su casa cuando sujetos armados, no identificados, llegaron al sitio y dispararon su piedad contra el hombre. Tras haber cometido el acto, huyeron a fuerza de carrera. De los presuntos agresores no se sabe ningún dato más.

Tras haber escuchado el sonido de las armas, los vecinos llamaron al número de emergencias 911. Esto generó una rápida movilización policiaca que provocó la llegada de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) a la zona. Además, también llegaron paramédicos de la Cruz Roja a prestar los primeros auxilios a la víctima, pero al llegar se dieron cuenta de que ya no contaba con los signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y al Servicio Médico Forense (Semefo), que llegó al lugar de los hechos para recoger el cuerpo.

Asesinan a sangre fría a hombre en la Machi López en Ciudad Obregón

¿Quién es la víctima de este viernes 15 de agosto?

Aunque no se dieron a conocer muchos datos de la persona que murió, se sabe que es un hombre de nombre Juan Francisco, que falleció en cuestión de segundos después del ataque. Se espera que pronto las autoridades den a conocer más información sobre los hechos, ya que se desconocen los motivos del ataque armado; esto ya será parte de las investigaciones que tiene que realizar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Violencia al alza

Cabe señalar que, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Ciudad Obregón el 88 por ciento de sus habitantes consideran que la urbe es insegura.

Fuente: Tribuna del Yaqui