Por poco cae al mar: Conductora se precipita a barranco en carretera Guaymas - Empalme

Guaymas, Sonora.- Un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia en el tramo Guaymas - Empalme de la Carretera Federal México 15. Una conductora resultó con lesiones menores después de que su vehículo se saliera de la cinta asfáltica y cayera directo a un barranco, sin que el suceso pasara a mayores. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la colonia Batuecas, de Guaymas, cerca de una estación de servicio.

Según el reporte inicial, la tarde de este viernes 15 de agosto, un automóvil Nissan Sentra de color oscuro, que circulaba en dirección de noreste a suroeste, se desvió de su carril por causas que no han sido reveladas. La mujer perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad abandonara la carretera por su costado derecho. El vehículo se precipitó al barranco de varios metros, deteniendo su marcha muy cerca del mar.

A pesar de la aparatosa caída, el automóvil quedó sobre sus cuatro ruedas, lo que ayudó a que la única ocupante sufriera únicamente contusiones leves. Tras el reporte a autoridades, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron las primeras atenciones a la conductora en el sitio. Elementos del cuerpo de Bomberos de Guaymas y de Protección Civil aseguraron la escena para prevenir cualquier riesgo adicional.

Mientras tanto, personal del Departamento de Tránsito Municipal de Guaymas y efectivos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar la zona para regular el flujo vehicular y comenzar con las diligencias para el peritaje. Finalmente, se requirió la intervención de un servicio de grúa para realizar las maniobras de extracción del vehículo. Una vez recuperada la unidad, la circulación fue restablecida con normalidad.

Este no ha sido el único accidente de tránsito ocurrido este día en la región. Alrededor de las 8:30 horas, un hombre de 25 años de edad cuya identidad se desconoce falleció a causa de un fuerte choque cuando conducía su motocicleta en el campo agrícola Santa Inés, en el poblado Santa María, municipio de Empalme. Al parecer, el joven no se percató de la presencia de un alambre en el camino, lo que provocó que perdiera el control y se impactara a gran velocidad.

