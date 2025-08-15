Se busca a Daniela Martínez Rivas, reportada como privada de la libertad en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado jueves 14 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, justo en las calles Jalisco y CTM, pertenecientes a la colonia Paseo Alameda, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, una joven identificada como Daniela Martínez Rivas, cuya edad se presume entre los 20 y 25 años, fue privada de la libertad por sujetos armados en la zona antes descrita.

De acuerdo con información extraoficial, cuando la joven fue interceptada por los delincuentes, se encontraba en un puesto de comida rápida y a su lado la acompañaban un par de amigos. Al parecer, fue amenazada para que subiera a una unidad tipo sedán gris. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el paradero de Daniela, y sus familiares se están encargando de difundir detalles sobre la víctima.

Sobre Martínez Rivas se sabe que la última vez que fue vista portaba una blusa blanca con estampado rosa y verde, así como también una malla de licra negra. En cuanto a señas particulares, se reveló que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. En caso de que surjan más pormenores que ayuden a dar con el paradero de la mujer, te lo haremos saber, como siempre, a través de TRIBUNA.

Sus familiares la están buscando

De hecho, a muy temprana hora de este viernes, la hermana de la fémina, Karla Rivas, compartió a través de sus redes sociales un mensaje y una fotografía de su pariente: "Ayúdennos a localizarla, se la llevaron en un carro gris por las calles Jalisco y CTM, es una niña que a nadie le ha hecho daño, compartan por favor", dice el breve texto que, afortunadamente, en pocas horas ya se hizo viral en Facebook.

Ante todo, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna