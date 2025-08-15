Se ocultaban en Sonora: Capturan a pareja por asesinato de servidor público en Edomex

Comparta este artículo

Chimalhuacán, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes que Yesenia Esmeralda 'N' y Luis Ángel 'N', fueron capturados en Sonora por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de iniciales U.A.G.R., quien se desempeñaba como defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 3 de abril de 2025.

Ese día, la víctima llegó en compañía de la ahora detenida, Yesenia Esmeralda 'N', a un domicilio ubicado en el Barrio Tejedores, del municipio mexiquense de Chimalhuacán. En el interior del inmueble ya se encontraba Luis Ángel 'N'. Las indagatorias señalan que, en ese lugar, los dos individuos presuntamente privaron de la vida al servidor público mediante asfixia y posteriormente ocultaron su cuerpo en un tambo.

La investigación tomó un giro al día siguiente, el 4 de abril, cuando dos personas fueron detenidas por la Policía Municipal mientras intentaban deshacerse del contenedor con los restos. Estos individuos fueron puestos a disposición por el delito de violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Para esclarecer los hechos, el personal de la Fiscalía realizó diversas diligencias, entre las que destaca el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona.

En las grabaciones se pudo confirmar el ingreso de la víctima al domicilio en compañía de la mujer, sin que existiera registro de su salida. Con esta evidencia, se realizó un cateo en la propiedad, donde se localizaron pertenencias de U.A.G.R., incluyendo ropa y su teléfono celular. Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes contra Yesenia Esmeralda 'N' y Luis Ángel 'N'.

Estas personas fueron capturadas hace unos días en la colonia Ranchitos, de San Carlos, Sonora, gracias a un operativo coordinado entre la FGJEM y su homóloga sonorense. Tras su detención, ambos fueron trasladados al Estado de México e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Un juez de control analizó los datos presentados por la fiscalía y determinó vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado.

Fuente: Tribuna y FGJEM