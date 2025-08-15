Sonora: Accidente mortal en Empalme deja sin vida a un joven motociclista de 25 años

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este viernes 15 de julio, alrededor de las 08:30 horas, se suscitó un impactante accidente en el campo agrícola Santa Inés, perteneciente al poblado Santa María, justo en Empalme, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto, cuya identidad se desconoce, falleció a causa de un fuerte choque a bordo de su motocicleta y, al parecer, tenía tan solo 25 años de vida.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que mientras conducía su motocicleta no se percató de la presencia de un alambre frente a él y terminó impactándolo de lleno en el camino. La mayor consecuencia la recibió en el cuello y, cuando arribaron las distintas corporaciones policiales y revisaron su cuerpo, lamentablemente constataron que ya no contaba con signos vitales.

En cuanto a la motocicleta, quedó en malas condiciones porque salió disparada y se ignora si sufrió pérdida total. Cabe destacar que del occiso solo se sabe que pertenecía al grupo de trabajadores del campo agrícola y que en esos instantes cumplía con su jornada laboral. Por lo tanto, en caso de que surjan más detalles sobre este hecho, como siempre, te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Además de los policías municipales, también arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, quienes se encargaron del procesamiento del área del accidente. Ante todo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que más tarde lleguen sus seres queridos para identificarlo. Se hace un llamado a mantener especial precaución siempre que se esté detrás de un volante.

En otro asunto igual de relevante, se reportó un accidente carretero en el tramo Guaymas-Ciudad Obregón, en las inmediaciones de la desviación al campo pesquero Las Guásimas. Se pide a los conductores manejar con cuidado, ya que el tráfico es lento, y tener paciencia para permitir que los elementos de tránsito realicen sus labores sin inconvenientes y, sobre todo, para evitar que ocurra otro percance.

