Tragedia en Culiacán: Asesinan a adolescente de 15 años frente a su madre y abuelo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado jueves 14 de agosto de 2025, alrededor de las 19:40 horas, un adolescente de tan solo 15 años de edad fue asesinado justo mientras se encontraba frente a su domicilio, en la calle Amapola, ubicada en la colonia Juntas de Humaya, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La víctima fatal fue identificada como Pável, y su cuerpo quedó tendido muy cerca de su hogar.

De acuerdo con información extraoficial, el joven estaba acompañado por su abuelo y su madre cuando llegaron sujetos armados a bordo de un vehículo negro y, sin más, dispararon contra el menor, quien murió de inmediato. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos del crimen; sin embargo, en caso de que surjan más datos, te lo haremos saber, como siempre, a través de TRIBUNA.

Testigos presenciaron los hechos y llamaron al número de emergencias 9-1-1 para pedir ayuda de las autoridades. Después de un rato, arribaron a la escena elementos de la Policía Estatal Preventiva, Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el lugar se percataron del cadáver y, para proteger las pruebas del delito, delimitaron el área con cintas amarillas.

Una vez confirmada la presencia del personal de la Dirección General de Investigación Pericial, se localizaron casquillos percutidos. Precisamente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes en el sitio, y el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta ser identificado y reclamado legalmente por sus familiares.

Cabe señalar que, ayer en la entidad, se registraron un total de cuatro homicidios dolosos, dos privaciones de la libertad y 11 vehículos reportados como robados. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó que ese mismo día se presentaron dos denuncias en el municipio de Culiacán por el delito de privación de la libertad personal. Se desconoce el paradero de los involucrados.

