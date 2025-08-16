Acribillan a joven mientras despachaba en un expendio de cerveza al suroriente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este sábado 16 de agosto de 2025, un ataque armado ocurrió en la colonia Guadalupe Victoria, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo a un hombre lesionado en un expendio de cerveza del sector. El hecho provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno, quienes acudieron al sitio para cumplir con las acciones pertinentes.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el lesionado responde al nombre de Cristopher 'N', de aproximadamente 25 años de edad. Los reportes preliminares indican que la víctima presentaba al menos tres impactos de bala en su cuerpo y fue agredido cuando estaba despachando en el establecimiento ya mencionado, hasta donde arribaron gatilleros desconocidos para abrir fuego en su contra.

El joven se encontraba despachando en el establecimiento con la venta de cerveza cuando fue atacado a balazos por gatilleros que luego emprendieron la huida. Durante los disparos que efectuaron los sujetos, un vehículo Vento de color gris presentó impactos en la carrocería", explicó el medio anteriormente citado.

Alrededor de las 10:40 horas, las líneas de emergencia del 911 recibieron un reporte sobre un ataque a balazos en un negocio que se encuentra en las calles Manuel Estrada y Jesús Ureta Gaxuma. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar de los hechos y confirmaron la presencia del joven lesionado. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo.

Una vez que se recabaron los indicios en la escena del crimen, agentes de la Policía de Investigación se dispusieron a integrar la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, el vehículo siniestrado fue remolcado a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE), lugar en el que permanecerá durante el desarrollo de las indagatorias complementarias de este nuevo suceso violento registrado en la capital sinaloense.

Fuente: Tribuna del Yaqui