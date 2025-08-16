Asesinan a balazos en su baño a Camilo Ochoa, influencer vinculado al Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Temixco, Morelos.- En un ataque armado registrado en el municipio Temixco, Morelos, el influencer Camilo Ochoa Delgado, alias 'El Alucín', presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa. Los primeros reportes indican que el asesinato del creador de contenido se registró alrededor de las 17:00 horas de este sábado 16 de agosto de 2025, en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Hasta el momento ninguna autoridad local ni estatal han brindado información sobre los responsables.

Según datos preliminares, un sujeto desconocido irrumpió en la vivienda y se dirigió hacia el baño, en donde se encontraba el también empresario. Posteriormente, el gatillero abrió fuego hasta dejarlo sin vida en el lugar y luego escapar a bordo de un automóvil Chevrolet Chevy en color blanco. La víctima de 42 años vestía al momento de su asesinato una camisa negra, pantalón gris y tenis. La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos realizaban las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con datos proporcionados por Infobae México, el hoy occiso realizó una transmisión en vivo aproximadamente a las 13:00 horas, en donde mostraba un poco de sus actividades del día y se le pudo apreciar con la misma vestimenta que portaba al momento de su homicidio. Cabe mencionar que al inicio del año fueron lanzados unos volantes en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en donde Camilo y otras personalidades eran acusados de tener nexos con Los Chapitos.

Ochoa Delgado se identificaba por hablar de temas referentes al crimen organizado en sus videos y se caracterizaba por sus colaboraciones con otros influencers, además de que se le pudo ver en varias ocasiones platicar con la periodista Adela Micha. También contaba vivencias de su etapa como encargado de plaza para el Cártel de Sinaloa, lo cual siempre lo puso en el ojo público por opinar acerca de temas tan sensibles hoy en día en México.

Lo vincularon con Los Chapitos

El pasado 9 de enero de 2025, unos panfletos fueron arrojados en la capital sinaloense en los que, además de Camilo Ochoa, aparecían otros creadores de contenido como Markitos Toys y sus hermanos Kevin y Gail Castro, este último también asesinado. Así como grandes artistas como Peso Pluma y Fidel Castro, vocalista y líder de Marca Registrada. Otros influencers señalados como Miguel Vivanco, 'El Gasper', y Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido como 'El Gordo' Peruci, también fueron ejecutados en Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui