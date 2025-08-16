Ataque armado en la colonia El Encinar deja a una mujer sin vida en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La madrugada de este pasado sábado 16 de agosto de 2025, alrededor de las 00:35 horas, una mujer fue víctima de un ataque armado sobre las vías férreas en la colonia El Encinar, ubicada en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, se sabe que la fémina recibió al menos dos impactos de arma de fuego, lo que por supuesto la dejó gravemente herida.

Los primeros en percatarse de la situación fueron los vecinos, quienes escucharon las fuertes detonaciones. Al enterarse del hecho, los familiares de la víctima procedieron a trasladarla al Hospital Regional de Río Blanco. En ese lugar recibió atención médica; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no resistió las heridas en el abdomen y en un brazo, por lo que al final terminó perdiendo la vida.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima, aunque en caso de que se confirme, se lo haremos saber a través de nuestro medio TRIBUNA. Además, es vital dejar en claro que no hay detenidos ni sospechosos identificados del asesinato. Es importante destacar que diversas autoridades policiacas acudieron a la escena para reunir indicios.

La mujer perdió la vida

Una vez que la mujer había sido trasladada al nosocomio, arribaron cuerpos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero para su sorpresa, la lesionada ya no se encontraba allí. La zona fue resguardada mientras la Policía Ministerial Acreditable y la Fiscalía Regional del distrito XV iniciaban las averiguaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, donde sus familiares deberán identificarlo. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robos entre familiares, corrupción y otros ilícitos.

Fuente: Tribuna