Atoran a 'El Chino' durante un cateo en Bacúm por narcomenudo; lo ligan a grupo criminal

Bacúm, Sonora.- Durante un operativo coordinado realizado en el municipio de Bacúm, Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) concretaron la detención de un hombre de 42 años, identificado como Luis Edilberto 'N', alias 'El Chino', acusado por el delito de narcomenudeo. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) este sábado 16 de agosto de 2025.

A través de un boletín informativo compartido en redes sociales, la Fiscalía de Sonora informó que el operativo para capturar a 'El Chino' se efectuó durante un cateo realizado en la calle Benito Juárez y boulevard Revolución, en el municipio anteriormente mencionado. Como resultado de dicha acción, las autoridades aseguraron 14 envoltorios con droga ('crystal'), indicios que posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente.

Este caso refrenda el compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con la lucha contra el narcomenudeo y la desarticulación de grupos delictivos que afectan la seguridad pública en Sonora", se puede leer en el escrito emitido por la dependencia.

Finalmente se constató que el detenido cuenta con antecedentes penales por un robo cometido en el año 2009, además de que lo vinculan a un grupo criminal que opera en la región. Así como la droga, el sujeto en cuestión fue presentado ante la autoridad judicial y permanecerá resguardado mientras se desarrollaron las audiencias correspondientes, las cuales aún no tienen fecha de programación.

Caen cinco miembros del crimen organizado en Sonoyta

En otro caso registrado por la FGJES, agentes ministeriales y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) capturaron a cinco personas, quienes presuntamente forman parte de una célula criminal generadora de violencia en el municipio de Sonoyta. Gracias a estas acciones se pudo hacer un importante decomiso de armas de fuego, droga y un vehículo como parte de diferentes operativos implementados en la colonia Hombres Blancos.

Fuente: Tribuna del Yaqui