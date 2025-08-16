Capturan a Isela y Eduardo por el secuestro de una menor de edad en el Estado de México

Comparta este artículo

Teotihuacán, Estado de México.- Como resultado de un operativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el rescate de una menor de edad, quien había sido privada de la libertad. Durante el despliegue efectuado por las autoridades mexiquenses en la colonia Centro, en el municipio de Teotihuacán, se pudo concretar la detención de dos personas identificadas como Isela 'N' y Eduardo Rafael 'N' por su probable responsabilidad en este hecho.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía del Estado de México, el viernes 15 de agosto de 2025, la madre de la víctima interpuso la denuncia correspondiente por la desaparición de su hija. Según la declaración de la mujer, un día antes, la pequeña quedó bajo el cuidado de la detenida Isela 'N' y desde ese momento dejó de recibir noticias de ambas, incluso, recibió llamadas telefónicas en la que se le exigió una suma económica por recibir información sobre el paradero de la menor.

La Fiscalía mexiquense reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de sus canales oficiales de comunicación", se puede leer en el informe presentado por la institución y difundido a través de sus redes sociales

Una vez que la dependencia tuvo conocimiento del caso, la FGJEM desplegó labores de búsqueda en el sector centro del municipio anteriormente mencionado. Fue la noche de ayer cuando elementos de investigación pudieron ubicar un domicilio en el que permanecía la víctima, logrando su rescate y el arresto de ambos involucrados. Se informó que la menor se encontraba en buenas condiciones cuando fue entregada a su madre.

Finalmente, la mujer y el hombre fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal durante las próximas horas. Por el momento quedará esperar la decisión de la autoridad judicial con respecto al caso, en base al desarrollo de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía General de Justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui