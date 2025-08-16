Capturan a un fugitivo estadounidense en Sonora; tenía orden de arresto por asalto armado

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Este sábado 16 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de un ciudadano estadounidense, identificado como Gilberto 'N', de 32 años. El hombre, quien es originario de Arizona, fue localizado por autoridades sonorenses en el municipio de San Luis Río Colorado y posteriormente fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía de Sonora informó que el detenido era buscado por las autoridades de Estados Unidos, acusado por el delito de asalto con arma de fuego, y contaba con una orden de arresto librada en la ciudad de Sidney, perteneciente al condado de Cheyenne, Nebraska. La aprehensión fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes cumplieron con la entrega en la Garita Internacional de San Luis, Arizona.

Este caso refrenda el compromiso de la FGJES con la cooperación internacional para garantizar que personas señaladas con órdenes de arresto no encuentren refugio en territorio mexicano; la colaboración entre autoridades locales, nacionales y extranjeras es fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad regional", se puede leer en escrito compartido por la dependencia.

Finalmente, la institución informó que autoridades del vecino país pudieron cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente y que Gilberto 'N' deberá comparecer ante los tribunales que lo requieren en el estado de Nebraska.

Rescatan a británico desaparecido

En otro caso similar suscitado hace unos días, autoridades de Sonora localizaron con vida a Jan Perry, un ciudadano británico de 70 años que desapareció en una zona rural del municipio de Agua Prieta, esto luego de que fuera visto por última vez en el rancho El Gallardo. Al momento de encontrarlo, el sujeto presentaba signos de desorientación y es que en su ficha de búsqueda se especificó que padecía Alzheimer.

En el despliegue de búsqueda participaron elementos de la Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y las coordinaciones estatal y municipal de Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui