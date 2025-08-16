Comando armado 'levanta' a hombre en Mexicali; lo abandonan muerto en San Luis Río Colorado

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 16 de agosto se reportó la localización de un cadáver en plena vía pública de la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado; después de análisis y reconocimiento, se estableció que la víctima es una persona del sexo masculino que sufrió un 'levantón' durante la noche de ayer viernes 15 de agosto en Mexicali, en el vecino estado de Baja California.

El macabro hallazgo del cuerpo se dio en inmediaciones del ejido Islitas perteneciente a San Luis Río Colorado Sonora y la víctima fue identificada como Said Alejandro González Castro de 36 años de edad. La información preliminar señala que los restos mortales del sujeto tenían evidentes signos de violencia, lo cual confirmaría su asesinato. Sin embargo, será necesario esperar a los resultados de la necropsia de ley.

Tras confirmarse que la persona localizada no contaba con signos vitales, se solicitó el apoyo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones, por parte de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Localizan sin vida a hombre en SLRC

Sobre la privación de la libertad de Said Alejandro se mencionó que había ocurrido en inmediaciones del fraccionamiento Villafontana en Mexicali, cuando dos vehículos le cerraron el paso mientras estaba a bordo de su automóvil en compañía de su familia. Cinco sujetos armados descendieron de las unidades y sacaron a Said Alejandro de su auto, para luego llevárselo a bordo de una camioneta en contra de su voluntad. También le quitaron algunas pertenencias a él y a su esposa, como teléfonos celulares y una pañalera.

Al momento de su desaparición, Said Alejandro portaba una camiseta negra, short azul y tenis azules marca Puma. Desafortunadamentem, no fue localizado en las condiciones que su familia hubiera querido. El titular del colectivo Célula De Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California criticó el hecho de que los criminales hayan podido cruzar todo Mexicali para abandonar el cadáver en otra ciudad. "Cómo es posible que un grupo delictivo recorra toda la ciudad y el valle sin ser detectado por alguna autoridad", cuestionó.

