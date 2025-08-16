Con fractura expuesta y herida en la cabeza, localizan a menor al lado de un río en Guasave

Comparta este artículo

Guasave, Sonora.- La tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, un joven de 16 años fue encontrado con una fractura expuesta en brazo derecho y una herida en la cabeza a un costado del río Sinaloa, en las inmediaciones de la sindicatura de Bamoa Pueblo, perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa. El hallazgo provocó una intensa movilización por parte de los cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad de la localidad, los cuales se encargaron de atender la situación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el reporte se hizo aproximadamente a las 10:30 horas de este sábado, por lo que elementos policíacos. Una vez en el sitio, los uniformados pudieron identificar a la víctima como Kevin 'N', de 16 años de edad. El adolescente se encontraba consciente, aunque con las lesiones ya mencionadas, por lo que fue necesaria la presencia de la Cruz Roja.

Posteriormente, los paramédicos se presentaron en el lugar para brindarle los primeros auxilios al joven, a quien trasladaron de emergencia hacia la clínica del IMSS Bienestar de Guasave, en donde es evaluado por los especialistas. Hasta el momento no se ha informado qué fue lo que provocó las heridas de Kevin 'N', ni tampoco las razones por las que se encontraban en la zona donde se produjo el hallazgo.

El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes solicitaron vigilancia y medidas preventivas en el área del vado, pues en temporadas de lluvias este punto suele ser de riesgo tanto para peatones como para conductores", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las exigencias realizadas por los habitantes de la sindicatura

Por su parte, agentes de la Secretaría de Movilidad Sustentable también hicieron acto de presencia en el lugar para cumplir con las diligencias correspondientes para esclarecer el desarrollo de los hechos y determinar si se trató de un accidente o, bien, de un ataque directo por parte de otra persona. Por ello quedará esperar un informe más detallado por parte de las autoridades con respecto al hecho y al estado de salud del joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui