Conductor se 'brinca' el semáforo y provoca un aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, un aparatoso choque se registró en la zona sur de Ciudad Obregón, Sonora, más específicamente sobre la calle Norman E. Borlaug y calle 400. Hasta el momento solo se han reportado daños materiales en los dos vehículos que protagonizaron este accidente automovilístico, el cual fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el testimonio de uno de los involucrados, quien transitaba a bordo de una camioneta blanca sobre la calle Norman E. Borlaug, su camino se vio obstruido por otra unidad de color rojo que se desplazaba por la calle 400. Cabe mencionar que el conductor del vehículo blanco mencionó que su semáforo tenía el verde, por lo que avanzó sin esperar que se iba a estampar de frente con el otro automovilista en cuestión.

Los reportes preliminares indican que el percance vial se registró alrededor de las 12:50 horas de este sábado 16 de agosto de 2025, aunque se confirmó que no hubo personas lesionadas. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y hacer su reporte para el deslinde de responsabilidades. El tráfico vehicular se vio obstruido algunos minutos debido al incidente.

Extraoficialmente se dijo que en el lugar se presentó un conato de bronca entre los involucrados, no obstante, este episodio no llegó a más gracias a la intervención por parte de los oficiales que estaban en el sitio. Desde hace semanas, autoridades locales han hecho un llamado a la población a manejar con precaución y responsabilidad, ya que se han suscitado diversos accidentes a lo largo y ancho del municipio de Cajeme.

Repartidor muere atropellado

El pasado domingo 10 de agosto del presente año, un accidente de tránsito se registró sobre la carretera federal México 15, en la salida norte de Ciudad Obregón, en donde perdió la vida un repartidor de comida. El fatal incidente tuvo lugar en el cruce con la calle Bordo Nuevo, justo frente a las instalaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Los primeros informes señalaron que el motociclista impactó la parte trasera del automóvil y posteriormente pereció en el lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui