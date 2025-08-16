Daniel llegó ebrio y asesinó a machetazos a su hijo; dejo herida de gravedad a su esposa

Comparta este artículo

Tarandacuao, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó la detención de un hombre identificado como Daniel 'N', esto por su presunta participación en el homicidio en razón de parentesco en agravio de su hijo de 9 años y la tentativa de feminicidio contra la madre del menor. De acuerdo al comunicado emitido por la dependencia, los hechos se desarrollaron durante la noche del 12 de agosto de 2025.

Los primeros informes indican que el detenido se presentó en su domicilio en estado de ebriedad y con un machete en la mano. Posteriormente se desarrolló con su pareja sentimental, identificada como Betzy Mariza 'N', por lo que la atacó sin razón alguna atacó a la mujer y al pequeño Santiago 'N', de 9 años. El niño sufrió una herida en el abdomen y, a pesar de que recibió la atención médica correspondiente, perdió la vida el miércoles 13 de agosto.

Por su parte, la fémina resultó con una lesión grave en la cabeza y actualmente se encuentra internada en el Hospital General de Acámbaro, en donde se mantiene bajo observación médica y con su estado de salud delicado, según lo que reportan los autoridades locales y estatales. Elementos de Tránsito Municipal trasladaron a las víctimas hasta que se encontraron con una ambulancia y posteriormente los paramédicos a un hospital cercano, escoltados por los oficiales.

El detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica en los próximos días. La Fiscalía se compromete a vigilar este proceso con el respeto al debido proceso y en atención a los derechos de las víctimas", se puede leer en el informe presentado por la Fiscalía de Guanajuato.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron la orden de aprehensión contra Daniel 'N' durante un operativo en la calle 16 de Septiembre, en el municipio de Tarandacuao. De acuerdo con Vanguardia México, la carpeta de investigación incluye los testimonios de familiares y vecinos que presenciaron la agresión, así como los peritajes correspondientes en el inmueble donde ocurrió el ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui