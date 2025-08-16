Ejecutan a menor de edad durante brutal balacera al norte de Ciudad Obregón; tenía 17 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta Ciudad Obregón fue escenario de una fatal balacera en la que lamentablemente perdió la vida un menor de edad. Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer viernes 15 de agosto en la colonia Amaneceres 2, ubicada en la zona nororiente de la cabecera municipal de Cajeme. En este lugar fue asesinado un adolescente de 17 años, presuntamente con ráfagas de AK-47.

De acuerdo con los reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando vecinos del sector reportaron a través del 911 haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y a la brevedad se activó el Código Rojo. Después de algunos minutos, se estableció que la balacera ocurrió sobre la calle Jecota, entre las vialidades Chiltepín y Tabachín, donde al menos una persona del sexo masculino se encontraba lesionada.

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, pero lamentablemente la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Asesinan a menor de edad en la colonia Amaneceres de Ciudad Obregón

Los peritos se encargaron de levantar el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro local, además de que recuperaron casquillos percutidos al parecer de arma larga, de las conocidas como 'cuerno de chivo'. En tanto que se identificó a la víctima como Gustavo Alberto S. S., de 17 años. Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del asesinato y tampoco se ha reportado la detención de los responsables. Las investigaciones continúan por parte de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En otras noticias que también tuvieron lugar en Ciudad Obregón, la Fiscalía de Sonora confirmó que apareció sana y salva la joven Daniela Martínez Rivas, quien había sido reportada como desaparecida tras sufrir un presunto 'levantón' en la colonia Paseo Alameda, la noche del jueves 14 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui