Enedino abusó de una menor durante 3 años en Estación Pesqueira; FGJES lo vincula a proceso

San Miguel de Horcasitas, Sonora.- La tarde de este sábado 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado de prensa para informar que habían logrado vincular a proceso a un sujeto, que abusó sexualmente de una menor durante 3 años. El presunto, identificado como Enedino 'N' de 41 años, es señalado por el delito de abuso sexual agravado reiterado; la víctima actualmente tiene 12 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diversas ocasiones en un domicilio de un campo San Nicolás, en la localidad de Estación Pesqueira, perteneciente al municipio de San Miguel de Horcasitas. Las investigaciones realizadas por agentes de la FGJE Sonora establecen que a principios de agosto del año pasado, el imputado realizó tocamientos de carácter sexual hacia la menor, amenazándola para que guardara silencio.

Aunque se desconoce el parentezco entre el señalado y la víctima, se informó que el sujeto tenía una relación de confianza con la agredida. La FGJE también resaltó que estas conductas se habrían cometido de forma reiterada desde que la víctima tenía 9 años, "afectando gravemente su seguridad sexual y su libre desarrollo". Durante una audiencia celebrada recientemente, al detenido se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De esta forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa cumpliendo con su compromiso de "investigar y sancionar con rigor los delitos de naturaleza sexual, priorizando la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como el acceso efectivo a la justicia para las víctimas".

Cabe resaltar que en días pasados, se reveló la detención de un hombre en Torreón, Coahuila, por almacenar vídeos explícitos de su propia hija en su teléfono celular. El señalado, identificado como Víctor 'N', de 45 años de edad, fue descubierto por su propia esposa quien lo confrontó y esto provocó una agresión por parte del detenido. La afectada reportó la situación de inmediato y elementos de la Dirección de Seguridad Pública efectuaron su detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui