Hallan sana y salva a joven de 26 años en Ciudad Obregón tras ser privada de la libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 16 de agosto de 2025 fue localizada sana y salva Daniela Martínez Rivas, de 26 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida la madrugada del viernes a las 00:20 horas, mientras se encontraba en compañía de otras personas en las calles Jalisco y CTM, pertenecientes a la colonia Paseo Alameda, situada en pleno Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con la información emitida ayer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fiscalía Sonora), la joven fue interceptada por un sujeto que la amenazó con un arma corta. Dicho individuo contaba con cómplices, ya que posteriormente descendieron dos hombres armados de un vehículo tipo sedán color gris, marca Nissan, línea Sentra, modelo reciente, y entre los tres lograron subirla por la fuerza para después huir hacia un rumbo desconocido.

En ese momento, el Ministerio Público, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y otras corporaciones de seguridad, dejó en claro que habían iniciado un operativo de búsqueda para localizar el automóvil y a la víctima. No obstante, fue hasta este día a las 6:08 horas cuando se notificó de manera oficial que Martínez Rivas ya se había reencontrado con sus seres queridos.

Localizan con vida a Daniela Martínez Rivas

"Se desactiva Cédula de Protocolo Alba. Se agradece su valiosa colaboración en la difusión de la presente cédula a nombre de Daniela Martínez Rivas, de 26 años de edad, quien fue localizada sana y salva", señala el escrito de la Fiscalía de Sonora. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el lugar y la forma en que fue ubicada la joven. Si surgen más datos, como siempre, se lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Ante todo, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

