Hermosillo: Arrestan a hombre de 34 años con un machete en la colonia Lomas del Norte

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 16 de agosto, alrededor de la 01:10 horas, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Lomas del Norte cuando se percataron de que un sujeto que también circulaba por la colonia portaba un machete. Por ello, el presunto responsable fue detenido por el delito de portación de un arma prohibida.

El hombre fue identificado como Juan Javier, de 34 años, y su captura ocurrió en las calles Daniel Marín y Escriva Balaguer. En cuanto al arma, se reveló que el machete mide aproximadamente 30 centímetros. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si está implicado en algún otro asunto criminal, aunque, en caso de que surjan más detalles, se lo haremos saber a través de nuestro medio TRIBUNA.

Por su parte, el individuo fue trasladado a la comandancia y puesto a disposición de la autoridad competente, donde se abrió una carpeta de investigación para definir su situación legal. Es importante mencionar que los índices de violencia en la capital de Sonora son cada vez más altos, pues precisamente ayer se arrestó a dos jóvenes por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Los actos de violencia son frecuentes en Hermosillo

Los responsables son José Leobardo, de 27 años, y un adolescente de 15 años, mientras que las víctimas son dos hombres: César Francisco, quien perdió la vida, y Narciso, que resultó lesionado. Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez de control decretó vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva justificada y otorgando tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna