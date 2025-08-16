Hombre es detenido en Hermosillo afuera de farmacia tras portar droga y pistola de juguete

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 15 de agosto, las autoridades locales detuvieron a Luis Alberto, de 29 años, por delitos contra la salud en Perimetral Norte y República de Belice, en la colonia Álvaro Obregón, ubicada en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto se encontraba en el estacionamiento de una farmacia cuando fue capturado por elementos de la Policía Municipal.

Asimismo, llamó la atención que, al revisar cada una de sus pertenencias, se hallaron cinco envoltorios con sustancia semejante al crystal. Además, también portaba una pistola de plástico. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce cuál era su intención, aunque, en caso de que surjan más datos, como siempre, se lo haremos saber a través de nuestro medio TRIBUNA.

Por su parte, ahora el individuo se encuentra a disposición del Ministerio Público especializado, quienes posteriormente abrieron una carpeta de investigación. A pesar de que todavía no se conoce la sanción que podría enfrentar Luis Alberto, es importante destacar que, según el Artículo 193 del Código Penal del Estado de Sonora, la pena depende de la cantidad y la especie de narcótico de que se trate.

No obstante, el Artículo 195 bis establece que no se puede proceder contra alguien que demuestre que posee medicamentos u hongos alucinógenos: "Medicamentos que contengan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición", así como hongos destinados a ceremonias o vinculados a costumbres de comunidades indígenas de Sonora.

En otro hecho, como informamos en TRIBUNA, la madrugada de este sábado también en Hermosillo se detuvo a un hombre identificado como Juan Javier, de 34 años, en el fraccionamiento Lomas del Norte, portando un machete de aproximadamente 30 centímetros. Actualmente, se encuentra ante la autoridad competente y se define su situación legal, pero no se cuentan con más detalles.

