Hugo Alberto irrumpe en una escuela de Torreón y agrede a la directora; ya está detenido

Torreón, Coahuila.- La noche del viernes 15 de agosto de 2025, un hombre, identificado como Hugo Alberto 'N', de 46 años de edad, irrumpió en una escuela primaria ubicada en la colonia Francisco Villa del municipio de Torreón, Coahuila, en donde profirió agresiones verbales en contra de la directora del plantel. El hecho requirió la intervención de elementos policíacos, quienes aprehendieron al sujeto en cuestión.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Telediario México, la víctima fue quien reportó la presencia de un intruso en las instalaciones del plantel, por lo que solicitó la intervención por parte de la Policía Municipal de Torreón. Una vez dentro del instituto educativo, los uniformados se percataron que el infractor se encontraba escondido entre los arbustos y posteriormente procedieron a detenerlo.

En Coahuila, irrumpir sin autorización en una escuela pública puede considerarse como delito de despojo, agravado por tratarse de un inmueble destinado a la educación", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las posibles consecuencias que podría enfrentar el individuo.

Según los reportes policiales, el detenido presentó una actitud agresiva, insultando a las autoridades de la escuela y a los oficiales, aunque de momento no se ha informado si el sujeto se encontraba bajo el efecto de algún estupefaciente. Una vez capturado, los agentes pusieron a Hugo Alberto 'N' a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en donde se determinará su situación legal en los próximos días.

Lo detienen por golpear a su pareja

En otro caso similar registrado en Torreón, elementos de la Dirección de Seguridad Pública efectuaron la detención de Víctor 'N', de 45 años de edad. Trascendió que el sujeto fue confrontado por su pareja sentimental, quien descubrió videos explícitos de la hija de ambos en el celular del sospechoso. Frente a los reclamos de la fémina, el individuo reaccionó de forma violenta y la agredió físicamente. El hombre fue llevado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui