Niña de 2 años deambulaba sola por calles de Hermosillo; agentes la llevaron con su madre

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este preciso sábado 16 de agosto de 2025, tres agentes preventivos identificados como Dumers Álvarez, Granillo López y Jiménez Ibarra se llevaron una gran sorpresa al encontrar a una menor de dos años caminando sola por las calles República de Panamá y Sostenes Rocha, en la colonia Unión de Ladrilleros, ubicada en Hermosillo, Sonora.

Afortunadamente, los policías se percataron de la presencia de la niña y de inmediato comenzaron la búsqueda de su familia. Así fue que, alrededor de las 03:53 horas, recorrieron la zona hasta localizar el domicilio de la madre en la calle Huatabampito. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que la pequeña está sana y salva, aunque se desconoce cómo terminó extraviada.

En otro hecho, a las 07:25 horas, los oficiales Camacho Rodelo y Muñoz Jasso localizaron a una mujer de 70 años completamente desorientada. Según información de la Policía de Hermosillo, en el momento de los hechos se encontraba en las calles Circunvalación y Martín Mendoza, en la colonia Coloso Alto. No obstante, tras realizarle algunas preguntas, los agentes lograron llevarla a su vivienda en la avenida Hermenegildo Peña.

Cada uno de los extraviados se encuentra sano y salvo

Cabe destacar que ayer, alrededor de las 3:20 horas, autoridades locales atendieron el caso de una mujer de 25 años de edad con capacidades diferentes que buscaba su casa. El reporte ingresó a las 22:30 horas del viernes y, aproximadamente a las 00:30 horas de este sábado, lograron ubicar su domicilio en Manuel M. Diéguez, entre Carlos Caturegli y Gustavo Muñoz, en la colonia Olivares. La joven, de identidad desconocida, se encuentra sana y salva junto a sus seres queridos.

Finalmente, un hombre de 79 años fue encontrado deambulando a las 02:21 horas de este día y recibió ayuda de los agentes Grijalva García y Juárez Valenzuela, quienes lo trasladaron a su domicilio. Además, una mujer de la tercera edad, con problemas respiratorios y dolor abdominal, fue auxiliada por los elementos Alfredo Cruz y Ulises Galindo, quienes la trasladaron al Seguro Social para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna