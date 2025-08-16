Se incendia la habitación de un hotel en Ciudad Obregón; el huésped sería un policía estatal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cajeme controló un incendio en un conocido hotel de la localidad. Según los primeros reportes, los empleados y huéspedes del lugar se percataron del humo proveniente de una de las habitaciones, por lo que alertaron a los servicios de rescate a través de una llamada al número de emergencias del 911.

De acuerdo con un informe presentado por Bomberos de Cajeme, el siniestro se registró alrededor de las 11:16 horas de este sábado y tuvo como lugar en la esquina sureste de las calles Norte y Miguel Alemán, hasta donde arribaron dos unidades extintoras. Al entrar al cuarto, los socorristas notaron que el extractor se había quemado por completo y eso era lo que provocaba el desprendimiento del humo.

Se recibió reporte de humo en el baño de una habitación. Al arribar las unidades se detectó que el origen fue un extractor eléctrico que presentó falla y comenzó a incendiarse".

El H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme recuerda a la comunidad la importancia de dar mantenimiento a equipos eléctricos y extractores de aire para prevenir este tipo de incidentes", se puede leer en la publicación realizada por la institución en sus redes sociales.

Asimismo se confirmó que en la habitación en cuestión no había personas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en el sitio. Al lugar de los hechos también acudieron elementos de la Policía Municipal para investigar el percance, además de que trascendió de forma extraoficial que el huésped de la habitación siniestrada era un oficial de la Policía Estatal, quien no habría apagado el extractor al momento de salir del cuarto.

Explosión provoca el desalojo de una guardería

En otro acontecimiento similar ocurrido en la ciudad de Hermosillo, el pasado martes 6 de agosto, se registró la explosión de un transformador eléctrico que provocó el desalojo de una guardería ubicada en las calles Everardo Monroy y Guerrero, en la colonia Centro. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentó en el sitio mientras que a la par más de 100 niños eran reubicados para salvaguardar su integridad física.

Fuente: Tribuna del Yaqui