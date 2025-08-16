Sonora: Ataques armados dejan cuatro personas sin vida este viernes en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 15 de agosto se registraron diversos ataques armados en Cajeme, Sonora. A pesar de que en TRIBUNA te informamos sobre cada uno de ellos, aquí te presentamos un resumen de todo lo que ocurrió en nuestro municipio. La violencia en Ciudad Obregón y sus distintos sectores continúa afectando a los habitantes y cada día se reportan nuevos asesinatos.

Durante la mañana de ayer se informó que un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida en la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como Machi López. Se señala que sujetos armados llegaron al domicilio de la víctima, ubicado en las calles Lirios, entre Amapolas y Magnolias, y justo cuando se encontraba fuera de su hogar le dispararon sin piedad para después huir hacia un rumbo desconocido.

Por otra parte, uno de los ataques que más conmocionó fue el ocurrido en la esquina de Sinaloa y Allende, muy cerca del Palacio Municipal, donde quedaron tendidos dos cuerpos sin vida. Al parecer, el vehículo en el que viajaban las víctimas, un automóvil Nissan March blanco, fue interceptado por un par de criminales y, debido a ello, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que terminara sobre la banqueta e impactara contra una cerca.

Hallazgo de Guerreras Buscadoras Cajeme

De igual manera, alrededor de las 19:30 horas, sobre las calles Jecota, entre Chiltepín y Tabachín, del fraccionamiento Amaneceres, fue asesinado a balazos un hombre por presuntos sicarios que se transportaban en un automóvil. Se reporta que el afectado se encontraba afuera de su vivienda cuando fue sorprendido por los disparos y, una vez consumado el ataque, los responsables se dieron a la fuga del lugar.

En otro hecho, integrantes de Guerreras Buscadoras Cajeme AC obtuvieron resultados positivos aproximadamente a las 10:00 horas en la cerrada del Ensueño. Todo inició a raíz de una llamada anónima que reveló la presencia de un cadáver. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que corresponde a una mujer, ya que los artículos hallados fueron: bóxer negro marca Body Siluette, sandalias floreadas, pantalón de mezclilla talla L, blusa estampada, brasier negro con rojo y un anillo tipo argolla.

Fuente: Tribuna