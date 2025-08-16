Tragedia en Sonora: Hallan sin vida a sexagenario en la colonia El Mariachi de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, un hombre sin vida fue encontrado en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Rayón y Jalisco, en la colonia El Mariachi de Hermosillo, Sonora. Los primeros informes indican que el hecho se registró aproximadamente a las 18:03 horas de hoy y provocó una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencias, quienes confirmaron la presencia del cuerpo y se encargaron de las diligencias correspondientes.

De acuerdo a reportes proporcionados por autoridades de la capital sonorense, elementos de la unidad Eco 20 de la estación tres, zona sur, se presentaron en el sitio y constataron la presencia de una persona de sexo masculino inconsciente en el lugar. Posteriormente se notificó a la Policía Municipal, quien se encargó de delimitar el perímetro con cinta amarilla a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Trascendió que los socorristas arribaron a la vivienda de cartón y de condiciones precarias, por lo que intentaron establecer contacto, sin embargo, al no obtener respuesta, tomaron la decisión de forzar el acceso para entrar al inmueble y percatarse el hallazgo del cadáver del sujeto presuntamente tenía 60 años de edad.

El hoy occiso fue identificado extraoficialmente como Jerry Armando Rouse García

Por su parte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron al sitio, esto con la consigna de cumplir con las diligencias correspondientes en el área. De forma extraoficial se informó que la víctima mortal respondía en vida al nombre de Jerry Armando Rouse García, quien aparentemente murió por causas naturales.

Según testimonios de los residentes de la zona, el hoy occiso no contaba con familiares cercanos y únicamente tuvo relación con su madre, quien perdió la vida hace algunos años. El cadáver quedará bajo el resguardo de la autoridad competente y aunque se presume que murió debido a un padecimiento médico, será la Fiscalía de Sonora quien determine las causas del fallecimiento, por lo que se espera un informe detallado en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui