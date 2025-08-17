Alerta AMBER en Sonora: Buscan a Joana Alejandra, joven de 17 años desaparecida en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta AMBER para la búsqueda y localización de Joana Alejandra Carrera García, adolescente de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado jueves 14 de agosto de 2025 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Las autoridades solicitan la colaboración inmediata de la ciudadanía para difundir su caso y sumar esfuerzos que permitan dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia coordinada por Gustavo Rómulo Salas Chávez, Joana salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Clara, en Hermosillo, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su ubicación. La activación de la Alerta AMBER responde a que se considera que su integridad física y emocional podría encontrarse en riesgo, por lo que piden apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda.

Activan Alerta AMBER en Hermosillo por desaparición de Joana Alejandra Carrera García. Foto: Facebook

Alerta AMBER por Joana Alejandra: Características físicas

La FGJES difundió las características físicas de Joana con el fin de facilitar su identificación. Según le boletín, tiene una estatura de 1.58 metros, pesa 53 kilogramos, aproximadamente, y presenta una complexión regular. Su tez es blanca, su rostro de forma ovalada, mientras que sus ojos son color café claro. En cuanto a su cabello, se especifica que es castaño oscuro, largo y lacio.

Otros datos importantes señalan que cuenta con cejas delgadas, nariz mediana, orejas medianas y boca chica con labios delgados. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, pantalón de mezclilla azul y huaraches de color rosa. En la Alerta AMBER no se compartieron señas particulares adicionales, ni más información sobre la ausencia de la menor, pese a que se desconoce su paradero desde el 14 de agosto.

La Alerta AMBER Sonora cuenta con canales de contacto para recibir datos que contribuyan en la localización de la joven. La Fiscalía de Sonora pide a la comunidad que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número (662) 289 88 00, extensión 15701, o directamente al Servicio de Emergencias Telefónico 911, donde se dará seguimiento inmediato a los reportes.

La FGJES reiteró su compromiso de mantener la investigación abierta hasta dar con el paradero de Joana y aseguró que todas las líneas posibles serán exploradas.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)