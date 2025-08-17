Alerta en Culiacán: Ataque armado deja saldo de cinco hombres lesionados en Las Coloradas

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 17 de agosto se registró un ataque armado al suroriente de Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo preliminar a cinco hombres heridos por proyectil de arma de fuego. Los primeros reportes indican que el hecho violento tuvo lugar en un sector conocido como Las Coloradas y hasta el momento se desconoce el paradero de una de las víctimas, por lo que queda esperar un reporte detallado de las autoridades. La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió con las diligencias en el área y se encargará de las investigaciones complementarias.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, familiares de tres lesionados los identificaron como Víctor 'N'; José 'N', de 24 años, y Bryan 'N', de 28, mientras que los otros dos se mantienen en calidad de desconocidos. Con respecto al sujeto desaparecido, trascendió de forma extraoficial que un vehículo particular lo trasladó hacia un hospital cercano de la localidad para recibir la atención médica correspondiente.

Aproximadamente a las 15:00 horas de este domingo, un grupo armado atacó a balazos a cinco civiles en la calle San Martín y San Alfonso esquina con la avenida Abedules. Los afectados se encontraban al interior de una vivienda abandonada, en la que posteriormente fueron encontrados gallos y conejos. Un reporte ciudadano a las líneas de emergencia del 911 alertó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno y cuerpos de auxilio.

Tras las fuertes detonaciones de armas largas y los gritos de auxilio de los lesionados, vecinos alertaron a las autoridades a través de una llamada al 911 y elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al lugar donde localizaron a tres hombres heridos por arma de fuego, un vehículo y un salón de belleza con impactos de bala", informó el medio anteriormente citado.

Posteriormente, paramédicos del Grupo Gerum Rescate y Salvamento y Cruz Roja arribaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios a los heridos, quienes más tarde fueron llevados en una ambulancia a un nosocomio de la capital sinaloense. La zona fue acordonada con cinta amarilla y personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo, en donde se lograron levantar casquillos percutidos de 'cuerno de chivo'.

Fuente: Tribuna del Yaqui