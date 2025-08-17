"Aquí también hay con queso": Así respondía Camilo Ochoa a todos sus enemigos en Culiacán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si algo caracterizó a Camilo Ochoa Delgado, mejor conocido como 'El Alucín' en el mundo de las redes sociales, es hablar sin ningún tipo de tapujo sobre temas referentes al mundo del crimen organizado. Esto lo llevó a ser blanco de múltiples amenazas por sus polémicas declaraciones y por las historias referente a su pasado como parte del Cártel de Sinaloa. Hasta el año 2014, el occiso se desempeñaba como sicario y su propia voz compartió los roces que mantuvo con Dámaso López Núñez, alias 'El Mini Lic'.

Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, el también empresario se pronunció sobre los volantes que fueron lanzados en Culiacán, presuntamente por autoría del grupo criminal liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. En los panfletos venían los rostros de cantantes y creadores de contenido a los que acusaban de sostener vínculos con Los Chapitos, incluido el mismo Ochoa Delgado. El abordar temas sensibles y su estilo frontal llevaron al influencer a ser una persona no grata en la capital de Sinaloa.

Incluso, durante una dinámica de preguntas y respuestas, Camilo respondió uno de los comentarios en el que le pedían viajar a Culiacán, ya que muchas personas lo estaban esperando en esa ciudad. Fiel a su forma de responder, 'El Alucín' respondió de forma burlesca y retó a sus enemigos a irlo a buscar hasta donde estaba, argumentando que era la misma distancia entre ambas ciudades. Entre risas y con tranquilidad fue cómo se mostró el creador de contenido en ese momento.

Es la misma distancia de aquí a Culiacán que de Culiacán para acá. Si tantas ganas tienen, véngase, véngase, aquí también hay con queso. Pero es la misma distancia para todos esos que me dicen: 'a ver cuando regresas a Culiacán, te estamos esperando', la misma distancia señores. Así que no se equivoquen", expresó en esa ocasión.

Asesinan a Camilo Ochoa

De acuerdo con informes preliminares, alrededor de las 17:00 horas del sábado 16 de agosto, un sujeto desconocido irrumpió en un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, Morelos. Una vez dentro de la residencia, el gatillero se dirigió hacia el baño y le disparó a Camilo Ochoa a través de la puerta, causándole la muerte. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, en coordinación con autoridades federales, se encarga de la investigación del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui