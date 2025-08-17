Bebé de un año muere en Sinaloa tras sufrir un accidente en motocicleta; viajaba con su mamá

Comparta este artículo

Sinaloa municipio, Sinaloa.- En un hecho que ha conmocionado a la sociedad sinaloense, la noche del sábado 16 de agosto, un lamentable accidente tuvo lugar en la carretera que conecta con la comunidad de La Concentración, en Sinaloa municipio, el cual cobró la vida de un bebé de un año y cinco meses, quien viajaba a bordo de una motocicleta acompañado de su madre y de otra mujer. A pesar de que el menor fue trasladado a un hospital cercano, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Entre Veredas, los involucrados se impactaron contra un animal que se encontraba en el camino, dejando a las dos féminas y al niño con múltiples lesiones. Sin embargo, el pequeño fue el más afectado por el percance y tuvo que ser llevado de emergencia a la clínica IMSS Bienestar de Ruiz Cortines, la cual se ubica en el municipio de Guasave.

Al momento de su ingreso los doctores confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples golpes que sufrió durante el accidente", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este trágico evento.

Una vez confirmado el deceso, agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hicieron acto de presencia en el nosocomio para cumplir con las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cadáver fue llevado al anfiteatro de Juan José Ríos, en donde se llevará a cabo la necropsia de ley para luego ser entregado a sus familiares. De momento ninguna autoridad local o estatal han brindado detalles sobre el estado de salud de las dos mujeres.

Localizan a joven herido a la orilla de un río

En otro hecho registrado ayer sábado en Sinaloa, un joven de 16 años fue localizado en la orilla del río Sinaloa, en las inmediaciones de la sindicatura de Bamoa Pueblo, en Guasave. Cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad confirmaron el suceso e informaron que el individuo presentaba una fractura expuesta en el brazo derecho y una herida en la cabeza. El adolescente fue identificado como Kevin 'N', quien permanece hospitalizado en el IMSS Bienestar de Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui



