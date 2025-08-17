Caen madre y tío de un menor por abuso infantil; el sujeto grabó contenido explícito del niño

Comparta este artículo

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- El pasado 14 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, concretó la detención de dos personas imputadas por su probable participación en el abuso sexual de un menor de seis años de edad, hechos que se registraron en Tlajomulco de Zúñiga. Los sospechosos fueron identificados como Alfredo Salvador 'N' y Jessica Nohemí 'N', tío y madre de la víctima respectivamente.

De acuerdo con el informe presentado por las autoridades jaliscienses, el tío del infante fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga y enfrenta cargos por abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y maltrato infantil. Por su parte, la mujer, quien fue imputada por maltrato infantil, fue aprehendida en el municipio de Zapopan. La investigación se puso en marcha el 8 de agosto, cuando la Fiscalía de Jalisco recibió una denuncia anónima.

La fuente reportó que un foro de internet se publicó el video de un abuso sexual infantil que, según los resultados de las indagatorias, habría ocurrido en Tlajomulco. En el material aparecía Alfredo Salvador 'N', quien se dedicaba de publicar contenido explícito de esta índole en la dark web. Como resultado de la colaboración bilateral se pudieron ejecutar dos cateos simultáneos. Un operativo tuvo lugar en la colonia Lomas de Tejeda de Tlajomulco.

Por su parte, el segundo cateo se realizó en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron asegurar cámaras de video, teléfonos celulares y memorias digitales, que serán utilizados durante la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Con el apoyo de Policías de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, ambos fueron detenidos en operativos simultáneos y llevados ante la autoridad que los requería", se puede leer en el comunicado emitido por la dependencia.

El mismo día de la aprehensión Alfredo Salvador 'N' y Jessica Nohemí 'N' tuvieron su audiencia de imputación. Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se ha programado para el próximo miércoles 20 de agosto a las 08:00 horas. Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras esperan la continuación de su proceso penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui