Caen seis personas con armas y drogas al norte de Sonora; tres menores fueron rescatados

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano, lograron la captura de seis personas y aseguraron armas de fuego, droga y equipo de comunicación, en hechos ocurridos en los municipios de Puerto Peñasco y Nogales. En una primera acción, derivada de recorridos de vigilancia se localizó un campamento improvisado en Puerto Peñasco.

Esto sucedió en un cerro, a 20 kilómetros del casco urbano, en las inmediaciones de las colonias Laguna Shores e Islas del Mar. En el sitio se detuvo a un hombre llamado Eduardo 'N', de 29 años de edad, originario de Sinaloa, quien se encontraba en posesión de un fusil de asalto AR-15 con 59 cartuchos calibre .223, una pistola calibre 9 milímetros con 17 cartuchos, un par de binoculares, un radio transmisor y 7 gramos de marihuana.

En un segundo hecho, en Nogales, elementos de la AMIC y el Ejército dieron cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Yorem, colonia Colinas del Yaqui. En el sitio fueron asegurados Hiram 'N', de 40 años; Óscar 'N', de 49; Ezequiel 'N', de 31; Merary Ayde 'N', de 28; y Sara 'N', de 67 años. En la acción también fueron rescatados tres menores de edad, una niña de 11 años y dos niños de 13 y 5 años, quienes quedaron bajo resguardo del DIF.

Como indicios, se aseguraron una pistola calibre .22, dos escopetas, calibres 12 y 20, un rifle de madera sin serie ni leyenda, 16 envoltorios de aparente metanfetamina o crystal, 36 envoltorios de cocaína y un cartucho marcado "LC23". Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Esto sucede solo unos días después del arresto de cinco personas señaladas como probables responsables de los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, en San Luis Río Colorado, Sonora; además, se rescataron a dos víctimas que permanecían en cautiverio. En el acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora