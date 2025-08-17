Capturan a 'El Patines' por secuestro de hombre en Nogales; la víctima logró escapar

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Un hombre llamado Julio Adrián 'N', alias 'El Patines', fue capturado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido en contra de un masculino. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2025, aproximadamente a las 20:00 horas, en Nogales.

En ese momento la víctima, de nombre Samuel 'N', circulaba por la calle Abelardo L. Rodríguez y al llegar a la esquina con la calle Rodolfo Siordia, de la colonia Fundo Legal, el ahora detenido junto con diversas personas, lo sometió y retuvo en contra de su voluntad, amenazándolo con un cuchillo. Posteriormente, obligaron al afectado a caminar hacia el domicilio ubicado en la calle Cubillas y Rodolfo Siordia, donde lo mantuvieron secuestrado.

Durante ese tiempo permaneció amarrado de pies y manos, y lo golpearon en diversas partes de su cuerpo. El 3 de julio de pasado, alrededor de las 22:00 horas, la víctima logró desatarse y aprovechó un descuido de los agresores para escapar por el techo del domicilio, evitando así continuar en cautiverio. Tras demostrar la probabilidad de que el señalado sea el responsable por los hechos descritos, el juez determinó vinculan a a proceso a 'El Patines'.

Asimismo, le impuso prisión preventiva, por lo que el sujeto se encuentra ya recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nogales, a la espera de las siguientes etapas del proceso penal en su contra.

Cabe mencionar el pasado 3 de julio otros tres hombres fueron privados de su libertad en Nogales. Según detalló la Fiscalía de Sonora, estas personas estuvieron retenidas durante varias horas en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, sobre la calle Mazatlecos. El crimen sucedió alrededor de las 13:45 horas, cuando las víctimas fueron sometidas y amarradas de pies y manos por sujetos que portaban armas de fuego.

Las víctimas fueron trasladadas a dicha vivienda, por presuntamente haber vendido cigarros electrónicos. Durante la noche, una de los secuestrados logró desatarse y liberar al resto de los afectados, para salir del lugar y pedir auxilio a las autoridades, quedando fuera de peligro.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora