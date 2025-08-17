Capturan en Tamaulipas al hijo de 'Tony Tormenta', exlíder del Cártel del Golfo

Comparta este artículo

Matamoros, Tamaulipas.- El hijo de 'Tony Tormenta', exlíder del Cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Rivera, alias 'Junior' o 'Tormenta Junior', fue capturado por los elementos de la Guardia Estatal en Matamoros, Tamaulipas. Esto sucedió durante la madrugada de este domingo 17 de agosto de 2025. El narcotraficante 'Tony Tormenta', llamado Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, fue abatido por la Secretaría de la Marina (Semar) en un operativo en noviembre de 2010.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la captura sucedió en la avenida 12 de marzo, en la colonia Villa Española, en un operativo encabezado por la Guardia Estatal. 'Tormenta Junior' era un objetivo prioritario al ser considerado como uno de los líderes de la facción de los Escorpiones o Ciclones del Cártel del Golfo. Ezequiel Cárdenas Rivera fue llevado a las instalaciones de seguridad para su resguardo y posterior presentación ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ezequiel Cárdenas Rivera es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue detenido en 2003, tras un operativo en el Fraccionamiento Satélite de Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007.

No es la primera captura

No es la primera vez que 'Tormenta Junior' es capturado; fue el 25 de noviembre de 2011 cuando, al realizarse un operativo en Tamaulipas, cayó por primera vez junto con otras cuatro personas. En ese momento, Ezequiel Cárdenas Rivera tenía 23 años y desde entonces estaba ligado al Cártel del Golfo.

'Tony Tormenta'

El padre de 'Tormenta Junior' era considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los hombres más buscados de México. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén comenzó como lavacoches en una estación de la policía local de Matamoros con su hermano Osiel Cárdenas Guillén. Para finales de 1980 ingresó al tráfico de drogas y pronto se convirtió en el jefe criminal de Matamoros; controlaba los cargamentos de droga en la ciudad y todas las actividades criminales. En 1998, 'Tony Tormenta' pudo evitar ser detenido por los agentes del FBI y de la DEA, después de que las autoridades rastrearan su domicilio en Estados Unidos. Se dice que cuando Cárdenas Guillén fue abatido por la Semar, murieron más de 100 personas ese día en Matamoros.

Información en desarrollo...

Fuente: Tribuna del Yaqui