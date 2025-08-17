Capturan a pareja de motosicarios que intentaron matar a balazos a regidor de Edomex

Comparta este artículo

Chalco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Althair 'N' y Sandra Vanessa 'N', después de que fueron detenidos. La pareja enfrentará un proceso judicial por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de un regidor del Ayuntamiento de Chalco.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando la víctima acababa de salir de un gimnasio ubicado sobre el tramo carretero Chalco - San Gregorio Cuautzingo y, al abordar su vehículo, fue presuntamente seguido por los ahora señalados, quienes se transportaban en una motocicleta. Pocos metros después de iniciar su trayecto, la pareja le dio alcance y uno de los individuos habría detonado un arma de fuego.

Los proyectiles impactaron en el vidrio trasero del automóvil del funcionario. La agresión provocó que el afectado detuviera su marcha, mientras que, en una maniobra posterior, los tripulantes de la motocicleta derraparon y cayeron sobre el pavimento. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes lograron la captura de Althair 'N' y Sandra Vanessa 'N' en el lugar de los hechos.

Tras ser presentados ante el Ministerio Público, se integraron las pruebas necesarias para judicializar el caso. Finalmente, la autoridad judicial determinó que existían méritos suficientes para iniciar el proceso penal, imponiendo prisión preventiva justificada. Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía continuará recabando datos para esclarecer el móvil del ataque.

Fuente: Tribuna y FGJEM