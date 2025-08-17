Capturan a tres aficionados de Tigres tras violencia en el estadio; hubo un americanista herido

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Luego de los conatos de bronca que se registraron durante y al final del partido entre Tigres UANL y América, autoridades de Nuevo León lograron detener a tres presuntos responsables identificados como Erick 'N', de 24 años; Alberto 'N', de 52, y Víctor 'N', de 54. En redes sociales comenzaron a circular videos de las agresiones realizadas por aficionados del equipo regiomontano, lo cual dejó como saldo a un aficionado americanista lesionado.

Según información proporcionada por Milenio, elementos de seguridad se percataron de los conflictos registrados al interior del Estadio Universitario, por lo que solicitaron la intervención de la Policía Municipal de San Nicolás. Una vez detectado a los agresores, los oficiales efectuaron el arresto de los tres sujetos, quienes posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente por el delito de violencia en eventos deportivos.

Otra pelea a las afueras del recinto fue captada en el video y en él se puede apreciar cómo al menos 10 aficionados de Tigres golpean a dos aficionados del América. Derivado de las agresiones, uno de los aficionados americanistas resultó inconsciente en el suelo tras recibir una patada en la parte trasera de la cabeza. La víctima fue llevada a un hospital de la localidad, en donde recibió la atención médica por parte de los especialistas y luego fue dada de alta.

Y aunque informó a las autoridades que no interpondría denuncia, de igual manera se realizan investigaciones para localizar a los agresores", explicó el medio anteriormente citado, aunque hasta el momento no se tiene información sobre los responsables del ataque.

Este hecho formó parte de una jornada violenta en la Liga MX, ya que una balacera registrada afuera del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, cobró la vida de una mujer y dejó a otro hombre herido. El hecho se suscitó minutos antes del partido entre el equipo camotero y Atlético San Luis. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una riña entre dos grupos ajenos a las actividades deportivas se desencadenó al exterior del inmueble.

