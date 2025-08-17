Caso Camilo Ochoa: Este fue el último video que publicó el influencer antes de ser asesinado

Comparta este artículo

Temixco, Morelos.- La tarde-noche del sábado 16 de agosto se confirmó el homicidio de Camilo Ochoa Delgado, conocido en el mundo de las redes sociales como 'El Alucín', en un hecho registrado en el municipio de Temixco, Morelos. Sujetos armados irrumpieron en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y, una vez adentro, le dispararon al creador de contenido a través de la puerta del baño, dejándolo sin vida en el lugar.

Horas antes de su asesinato, Ocho había compartido la que, sin saberlo, iba a ser su última publicación en redes sociales. En ese video, el también empresario mostraba su extenso guardarropa y compartía con sus seguidores lo complicado que era para él poder elegir su outfit del día, ya que en el material se puede apreciar ropa, calzado, gorras, accesorios y otras prendas de marcas lujosas. También dio su opinión en torno a las nuevas tendencias de la moda.

Una ching…, no sé qué gorra ponerme, ésta de Hat Club son las que más me han gustado, no sé qué gorras ponerme, tengo un cagader…, no sé qué calzado ponerme, ching… da madre. O sea, ahorita me quería poner este pantalón, me iba a poner este pantalón que está nuevecito y pinch… diseñadores cada vez hacen los pantalones, de cualquier marca, los put… pantalones bien de aquí, bien de acá y de acá empieza a entubarse y parecía torero, no mam… no me gusta esa madre, chavo ruco pues no".

Me voy a poner las botas tácticas, éstas a la verg… y chingu… su madre me voy a poner esta gorra, ahí en el estudio tengo más. Ese pinch… pantalón que chingu… su madre, si de por sí ya está muy pegadito a la verg…. Viene la muchacha, lava y pone las mismas camisas que me puse ayer y pa' mañana otra vez, que le hagan como el pan Bimbo, pa' atrás a la verg…, otra vez me vuelvo a poner las mismas, si ropa tengo un ching…, Ahorita voy a ir a comer", mencionó el influencer a lo largo del video.

En su faceta como creador de contenido, Camilo Ochoa se caracteriza por compartir su estilo de vida opulento y también de hablar sin tapujos sobre temas relacionados al crimen organizado. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de 'El Alucín' fue encontrado alrededor de las 17:00 horas de ayer en el baño de la vivienda que se encuentra en la calle Laureles. Paramédicos arribaron al sitio y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Trascendió que el agresor entró a la propiedad encapuchado, vestido con una sudadera gris y pantalón de mezclilla. Tras lograr su cometido, huyó de la residencia a bordo de un vehículo Chevrolet blanco. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, que ya había boletinado a Ochoa como presunto miembro de una célula criminal, se está coordinando con autoridades federales para cumplir con las investigaciones correspondientes del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui