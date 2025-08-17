Choca ambulancia contra auto sedán al norte de Hermosillo; trasladaba a mujer a hospital

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un accidente vehicular se registró la noche de este domingo 17 de agosto en las calles Reforma y Nayarit, de la colonia San Benito, al norte de la ciudad de Hermosillo. El percance, ocurrido alrededor de las 19:30 horas en medio de la lluvia que se presentaba en la zona, involucró a una ambulancia perteneciente a Caminos y Puentes Federales (Capufe) y a un automóvil particular de la marca Honda de color gris.

Al momento del impacto, la unidad de emergencia se encontraba realizando el traslado de una paciente. Debido a la situación, fue necesaria la intervención de una segunda ambulancia, esta vez de la Cruz Roja, para que la afectada pudiera continuar su trayecto hacia el centro médico correspondiente sin mayores contratiempos. El vehículo Honda era conducido por una mujer, quien resultó con algunas lesiones a causa del choque.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio del accidente, y de momento se desconoce su estado de salud. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, el Departamento de Bomberos y personal de Cruz Roja acudieron al lugar para atender la situación, asegurar el área y realizar las maniobras correspondientes. Las causas del percance aún se desconocen y serán determinadas por las autoridades competentes.

El sedán modelo reciente resultó con daños en la parte frontal

Hace solo unos días, un accidente vehicular se suscitó en las calles López del Castillo y Enrique Quijada, de Hermosillo, generando la movilización de los cuerpos de emergencia. El percance, ocurrido la tarde del pasado jueves 14 de agosto a la altura de la colonia Olivares, activó las alarmas por el choque de una camioneta y una pipa. Elementos del Departamento de Bomberos y de Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos.

Por el momento se desconoce cuál fue el motivo, pero los dos vehículos chocaron, lo que provocó que la camioneta repartidora de garrafones de agua terminara volcada sobre la cinta asfáltica, quedando sobre su costado. A pesar de la impactante escena, el conductor pudo salir a través de la puerta del copiloto con ayuda de algunas personas. El segundo vehículo involucrado en la colisión sufrió daños en la parte frontal.

Fuente: Tribuna