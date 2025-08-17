Código Rojo en Sonora: Ataque armado en bar de San Luis Río Colorado deja dos heridos

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 17 de agosto, dos personas el sexo masculino resultaron heridas por disparos de arma de fuego en un establecimiento de la colonia Comercial, en San Luis Río Colorado. El suceso tuvo lugar en el interior de un bar ubicado en el callejón Internacional y la calle Tercera, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia a dicha zona.

Al arribar al lugar de los hechos, los primeros respondientes confirmaron la presencia de dos personas lesionadas. De inmediato, se solicitó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron en dos ambulancias para estabilizar a los afectados. Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, ambos individuos fueron trasladados a un hospital; por el momento se desconoce cuál es el estado de salud de ambos.

Fuentes extraoficiales indican que, posteriormente, podrían haber sido transferidos a un centro médico de San Luis, Arizona, para continuar con su recuperación. Los heridos fueron identificados como como Roberto 'N', de 50 años de edad, y Francisco 'N', de 56 años, este último con domicilio en Estados Unidos. En cuanto a los presuntos responsables, los primeros reportes señalan que se trataría de tres personas: dos hombres y una mujer.

Según testigos, este grupo abandonó el lugar inmediatamente después del perpetrar el ataque armado. Para preservar la integridad de la evidencia, el área fue acordonada y asegurada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes. De momento, no se ha informado sobre alguna detención relacionada con el caso.

Oficiales de la Policía Estatal resguardaron la escena del crimen

El pasado mes de julio sucedió otra balacera en San Luis Río Colorado. Fue la tarde del 26 de julio, cuando se registró un hecho violento en una concurrida zona comercial que dejó un joven sin vida. El crimen tuvo lugar en el estacionamiento de una estación de servicio, ubicada en el cruce de la avenida Sonora y calle 17, un área de constante flujo vehicular y peatonal. La víctima fue identificada como Jesús, de 25 años de edad.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora