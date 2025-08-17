Detienen en Torreón a Rodolfo por golpear salvajemente y herir de gravedad a su propio hijo

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Alrededor de las 08:46 horas de este domingo 17 de agosto, una denuncia anónima alertó a la Policía Municipal de Torreón sobre un caso de maltrato infantil en este municipio ubicado en el estado de Coahuila. Como resultado del proceder policial, un hombre identificado como Rodolfo 'N' fue detenido por haber agredido físicamente a su hijo de 12 años, quien sufrió lesiones de gravedad y requirió atención médica a la brevedad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, una llamada a las líneas de emergencia del 911 reportó un caso de violencia contra un menor, situación que fue atendida por elementos de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo, adscritos a la Policía Municipal de Torreón. Versiones extraoficiales indican que el detenido habría actuado bajo los efectos de sustancias ilegales.

Sin motivo aparente, el sujeto tomó un cargador de celular y le propinó varios golpes al pequeño en diferentes partes de su cuerpo. Una vez que se ejecutó la aprehensión del individuo, la víctima recibió la valoración médica correspondiente antes de determinar su traslado a un centro médico. Un médico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó la gravedad de las lesiones, por lo que el joven fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja.

El diagnóstico reveló un traumatismo craneoencefálico leve, una herida en la ceja izquierda que requirió dos puntos de sutura, y un probable traumatismo con fractura en el pómulo izquierdo. Además, el menor presentaba múltiples moretones y raspones, producto de los golpes que recibió. Laura Cecilia, prima de la víctima, lo acompañó durante todo el proceso y acudió ante el Ministerio Público de Delitos cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes.

Ante la autoridad competente se formalizó la denuncia correspondiente y, como parte del protocolo legal, se espera que el caso sea turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila (Pronnif), organismo que dará seguimiento al bienestar y protección del niño. Por su parte, Rodolfo 'N' permanecerá bajo resguardo a la espera de la respuesta por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui