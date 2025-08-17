Domingo violento en Ciudad Obregón: A tempranas horas, matan a mujer y balean a joven

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo 17 de agosto de 2025, elementos de diferentes corporaciones de seguridad del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal implementaron un fuerte operativo en la colonia El Rodeo, al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó como saldo una mujer sin vida y a un hombre herido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en la intersección de las calles Herradura y Turquesa, al sur de la cabecera municipal de Cajeme. Se detalló que un grupo de sicarios llegó a ese sitio a bordo de un vehículo blindando y, sin mediar palabra con las víctimas, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra una pareja que se encontraba en la zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo. Foto: Facebook

Tras la balacera, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Como resultado de la agresión, señalaron los socorristas, una mujer identificada como Alejandra, de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida en el lugar. En tanto, un joven (presunto menor de edad) resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia en una ambulancia hacia un hospital de la localidad, donde recibe atención médica especializada. La zona quedó resguardada.

Momentos más tarde, llegaron a la escena elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el levantamiento de pruebas balísticas y abrieron una nueva carpeta de investigación para esclarecer el ataque. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley y el procedimiento de identificación oficial.

Fuente: Tribuna