Fue sorprendido a balazos: Dan muerte a un hombre en la Beltrones de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 17 de agosto, las autoridades de Ciudad Obregón confirmaron el deceso de una persona de sexo masculino a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en la vía pública de la colonia Beltrones, ubicada en el sector noreste de la ciudad, sumándose a otro hecho de violencia registrados este mismo día, donde una mujer fue asesinada.

El reporte se hizo poco después de las 18:20 horas, cuando los números de emergencias fueron alertados sobre disparos escuchados en las calles Olmo de Agua, entre Avellano y Almendro. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima, identificada de manera extraoficial como Manuel, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por al menos un individuo que accionó un arma en su contra, para inmediatamente escapar.

En respuesta al llamado, se movilizaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una valoración, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Asimismo, se desplegó un operativo de seguridad en el área, con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, quienes acordonaron la escena del crimen.

Familiares del occiso se presentaron en el lugar de los hechos y realizaron el reconocimiento del cuerpo. Poco después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició el procesamiento del sitio, encargándose de la recolección de indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación. El fallecido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para el proceso de necropsia.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la calle

Este no es el único asesinato ocurrido este domingo en Ciudad Obregón, pues durante la mañana, elementos de diferentes corporaciones de seguridad implementaron un fuerte operativo en la colonia El Rodeo, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre herido. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, en las calles Herradura y Turquesa.

