Integrantes de grupo criminal dejan vehículo abandonado en Sonora; hallan armas largas

Bacerac, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional efectuaron el aseguramiento de un arsenal, municiones y un vehículo, como resultado de un patrullaje de vigilancia en el municipio de Bacerac, Sonora. El hallazgo ocurrió en una zona cercana a los límites con el Estado de Chihuahua, donde los agentes federales se percataron de la presencia de una camioneta detenida a orillas de un camino, con las puertas abiertas y las luces intermitentes encendidas.

Según el informe oficial, los ocupantes del vehículo, al notar la aproximación de las unidades de la Guardia Nacional, descendieron y huyeron a pie, internándose en el monte. Las condiciones del terreno y la oscuridad de la noche impidieron que se lograra su captura en el momento. Al realizar una inspección a la unidad abandonada, el personal de seguridad localizó en su interior material bélico, por lo cual se cree que se trataban de integrantes de un grupo criminal.

El inventario incluye cuatro fusiles de asalto, 44 cargadores de diversos calibres y mil 772 cartuchos útiles. Tanto el vehículo como el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento a las indagatorias.

Las armas de fuego encontradas dentro de la unidad

En otra noticia ocurrida también en la región norte de Sonora, después de que el pasado sábado 16 de agosto fueron encontrados varios vehículos incinerados y restos óseos calcinados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya realizan las investigaciones correspondientes. Este hallazgo lo hizo el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en el cerro El Chile, en el trayecto de la carretera Sáric - Sásabe.

En las imágenes que fueron compartidas en redes sociales se puede ver a los vehículos totalmente consumidos por el fuego; según las buscadoras, fueron un total de seis camionetas quemadas. Dentro de los vehículos se encontraron dos cuerpos calcinados. "Fue en las faldas del cerro donde se encontraron algunos fragmentos de huesos calcinados, los cuales serán procesados por el área de Servicios Periciales", informó la FGJES.

Fuente: Tribuna