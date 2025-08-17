Investiga FGJES hallazgo de restos óseos y camionetas calcinadas en ruta Sáric-Sásabe

Comparta este artículo

Sáric, Sonora.- Después de que el pasado sábado 16 de agosto de 2025 fueron encontrados varios vehículos incinerados y restos óseos calcinados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Este hallazgo lo realizó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en el cerro El Chile, en el trayecto de la carretera Sáric-Sásabe; aquí los detalles.

En las imágenes que se dieron a conocer en redes sociales se puede ver a los vehículos totalmente consumidos por el fuego; según las Madres Buscadoras de Sonora, fueron un total de seis camionetas quemadas. Dentro de los vehículos se encontraron dos cuerpos calcinados, según el colectivo.

"Fue en las faldas del cerro donde se encontraron algunos fragmentos de huesos calcinados, los cuales serán procesados por el área de Servicios Periciales del Servicio Médico Forense (Semefo)", informó la FGJES en el boletín informativo sin especificar cuántos cuerpos podrían ser los encontrados. En fotografías compartidas por la dependencia se pueden ver los fragmentos óseos recolectados sobre una manta de color azul.

Uno de los vehículos encontrados

Respecto a las camionetas, la Fiscalía de Sonora dijo que fueron tres vehículos los que estaban en estado de deterioro. "Estos automotores fueron encontrados en el trayecto de la brecha que conduce al cerro El Chile y con signos evidentes de abandono de larga data", señaló la dependencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con los colectivos de búsqueda y las familias de personas desaparecidas, garantizando una investigación exhaustiva y respetuosa en este caso.

Se espera que los próximos días la fiscalía informe sobre a cuántos cuerpos corresponden los restos encontrados y dé más detalles sobre los vehículos calcinados. Por parte del colectivo de Madres Buscadoras no se ha informado más detalles sobre este hallazgo. Al sitio del hallazgo acudieron la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui