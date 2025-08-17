Le quitan la vida a balazos por la disputa de un lugar de estacionamiento en la Álvaro Obregón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una supuesta disputa por un lugar de estacionamiento terminó en el homicidio de un hombre, cuya identidad por el momento se desconoce, en hechos registrados en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalan que el hecho violento tuvo lugar en la calle la Piedad, en el cruce con Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Jalalpa las Torres. De momento, los agresores no han sido detenidos.

De acuerdo con información brindada por Telediario y Milenio, testigos presenciales indicaron que el hoy occiso, presuntamente un sujeto de 41 años de edad, protagonizó una discusión con sus victimarios por un lugar de estacionamiento, lo cual derivó en la agresión armada. Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía se presentaron en el lugar y, aunque le brindaron la valoración correspondiente, más tarde confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

Una vez confirmado el deceso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina se encargaron de acordonar el perímetro para permitir el trabajo de los peritos forenses. Según diversos medios, vecinos de la colonia Jalalpa las Torres anteriormente han expresado su preocupación por la violencia que se vive en el sector, sin embargo, no han recibido una respuesta eficiente por parte de las autoridades de la Álvaro Obregón.

Los servicios periciales cumplieron con la recolección de pruebas fundamentales para la investigación en el sitio del homicidio. Por su parte, oficiales capitalinos continúan con los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, de quienes se sabe escaparon velozmente de la zona a bordo de una motocicleta y en un automóvil compacto de color azul. De momento quedará esperar un informe detallado del caso en los próximos días.

Asesinan a madre e hija por unos tendederos

En otro suceso similar registrado en la Ciudad de México, Yolanda 'N' y su hija Mónika 'N', de 64 y 35 años, fueron asesinadas en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Trascendió que desde hace unos días sostenían una disputa por unos tendederos de ropa con otra habitante de una vecindad ubicada en las calles Carpintería y Labradores. La presunta asesina, identificada como Indira 'N', de 44 años, abrió fuego en contra de las féminas y dejó herido a otro hombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui