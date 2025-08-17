Localizan a Édgar Orlando, joven que escapó de centro de rehabilitación en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La búsqueda de Édgar Orlando Zamora Morales, un joven de 18 años reportado como desaparecido desde el pasado 13 de agosto en la ciudad de Hermosillo, concluyó satisfactoriamente. Las labores de investigación, coordinadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), culminaron con su localización sano y salvo durante la noche del sábado 16 de agosto pasado.

El hallazgo se produjo alrededor de las 23:30 horas en la cerrada de La Capilla, perteneciente al ejido El Tronconal, en el municipio de Hermosillo. La colaboración ciudadana fue un factor importante, ya que un reporte permitió a las autoridades establecer la ubicación del joven y proceder a su resguardo. Una vez en contacto con los agentes ministeriales, Édgar Orlando explicó las circunstancias de su ausencia.

Manifestó que, días antes, había decidido abandonar por voluntad propia un centro de rehabilitación en el que se encontraba interno, sin intención de regresar a su domicilio familiar y sin un rumbo definido. Según su testimonio, durante los días siguientes encontró refugio temporal en una vivienda deshabitada en la colonia Jacinto López, donde convivió con personas en situación de calle que lo acogieron.

Posteriormente, fue reconocido por un vecino de la zona, quien lo asistió para facilitar su regreso a casa. Al momento de ser localizado por las autoridades, se confirmó que el joven se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones visibles y, según su propia declaración, no fue víctima de ningún tipo de delito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con este resultado reitera su compromiso de actuar con prontitud y sensibilidad ante cualquier reporte de desaparición, destacando el trabajo de la AMIC como pieza clave para la procuración de justicia y la tranquilidad de las familias sonorenses.

Este mismo domingo, la Fiscalía de Sonora emitió una Alerta Amber para la búsqueda y localización de Joana Alejandra Carrera García, adolescente de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el jueves 14 de agosto de 2025 en Hermosillo. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para difundir su caso y sumar esfuerzos que permitan dar con su paradero.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora